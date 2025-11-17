In tre hanno rubato merce per 3.700 euro al supermercato Esselunga a Verona: arrestato un 28enne, caccia ai complici.

I carabinieri di Verona, nella serata di domenica 16, hanno arrestato un 28enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto commesso ai danni del supermercato Esselunga di corso Milano.

Secondo quanto ricostruito, tre individui avrebbero trafugato all’interno del supermercato beni e articoli di pregio per un valore di 3.700 euro circa, occultando il tutto all’interno di borse sempre prelevate dall’esercizio commerciale. I tre individui avevano organizzato ogni singolo punto del piano delittuoso, perfino equipaggiandosi con auricolari collegati tra loro al fine di eludere i controlli della vigilanza.

Arrestato uno dei tre.

Infatti, una volta oltrepassate le casse, i tre si separavano lasciando il 28enne rumeno con il carrello pieno di merce appena trafugata. Tale azione, però, non passava inosservata al servizio di vigilanza che faceva scattare immediata richiesta d’intervento al 112, così, in pochi attimi, giungeva sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile di Verona che identificava il 28enne, recuperando la refurtiva subito restituita al direttore del supermercato.

Pertanto, il giovane veniva condotto presso gli uffici del Comando Provinciale carabinieri di via Salvo D’acquisto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, poiché gravemente indiziato di furto aggravato in concorso.

Nella mattina odierna il giovane è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale Scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini di difesa, ha rinviato l’udienza a gennaio 2026, applicando allo stesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona. Le indagini sono tuttora in corso al fine di identificare gli altri due complici.