Piste ciclabili, mobilità dolce e corsie ciclopedonali, Soave ottiene per il secondo anno di fila la Bandiera gialla della Fiab.

Soave ha ottenuto per il secondo anno di fila il riconoscimento della bandiera gialla Fiab, consegnata al sindaco dal presidente provinciale Corrado Marastoni. Il premio, conferito dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta questa mattina nella cornice di Palazzo del Capitano, sede municipale di Soave, valorizza l’impegno dei Comuni italiani a favore della ciclabilità e della mobilità lenta.

Soave, che negli ultimi anni ha investito nella realizzazione di nuove corsie ciclabili e nuovi percorsi ciclopedonali, ha quindi attirato positivamente l’attenzione della commissione tecnica di valutazione istituita dalla Fiab, che ha deciso di conferire al borgo medievale l’attestazione.

I nuovi percorsi cicloturistici.

In particolare, nella valutazione, sono stati considerati due aspetti fondamentali: l’aumento della rete ciclabile all’interno del territorio di Soave, specificatamente dedicata alle esigenze di mobilità della popolazione, ma anche la creazione di nuovi percorsi cicloturistici, con le relative aree attrezzate.

Con riferimento a questi ultimi, di grande impatto è certamente il nuovo percorso denominato “Alta via della Valdalpone”, un anello che unisce Soave ai comuni della vallata vicina, realizzato lo scorso anno con un investimento ci circa 1,5 milioni, completamente elargiti dall’Unione Europea.

Spazio anche ai progetti futuri, come l’allargamento di via S. Lorenzo, la strada che collega Soave a Monteforte, per il quale è già stato approvato il progetto esecutivo, prossimo alla gara d’appalto, che vedrà la realizzazione, oltre che dell’allargamento della sede stradale, anche di un percorso ciclopedonale in affiancamento, così da permettere agli amanti delle due ruote di percorrere in sicurezza la strada che congiunge i due centri dell’est veronese.