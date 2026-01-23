Motor Bike Expo a Veronafiere, attenzione alle modifiche alla viabilità e ai divieti di transito e sosta in tutta la zona.

In occasione della manifestazione Motor Bike Expo, in programma da oggi, venerdì 23, fino al 25 gennaio 2026 a Veronafiere, il Comune di Verona ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per garantire la sicurezza stradale, la gestione dei flussi di traffico e un accesso ordinato all’area espositiva.

Considerato il rilevante afflusso di visitatori atteso per un evento di rilievo nazionale e internazionale, le modifiche interesseranno in particolare le strade e le aree limitrofe alla Fiera, con limitazioni che entreranno in vigore già nei giorni precedenti l’apertura della manifestazione.

I divieti di sosta.

A partire dal 22 gennaio e fino al 28 gennaio 2026 saranno attivi divieti di sosta con rimozione in alcuni tratti di via Roveggia e nella diramazione di viale dell’Industria in prossimità degli ingressi del Quartiere Fieristico.

Dal 22 al 25 gennaio 2026 ulteriori divieti di sosta riguarderanno viale dell’Industria, lato civici pari, e via Silvestrini su entrambi i lati. Nello stesso periodo, in via Ongaro e via Poggiani, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli ricreazionali, come camper e caravan.

Nei giorni di apertura della manifestazione, dal 23 al 25 gennaio è istituito il divieto di sosta dei veicoli, con facolta di rimozione, in via Scopoli, sul lato dei civici numeri dispari (lato ex Tabacchi), nel tratto compreso tra viale del Lavoro fino all’altezza del civico n. 3/B, eccetto mezzi ATV e autorizzati da Veronafiere; via Scopoli, sul lato dei civici numeri pari (lato Fiera), nel tratto compreso tra via Roveggia e viale della Fiera, eccetto navette ATV e autorizzati da Veronafiere;

viale della Fiera, sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via Scopoli e l’intersezione con via Pietro Cossali, eccetto mezzi autorizzati Veronafiere e NCC e in via Belgio, nel tratto compreso tra via Francia e viale dell’Industria, eccetto navette ATV.

Divieti di transito.

Per quanto riguarda la circolazione, nei giorni dell’evento saranno introdotte limitazioni e divieti di transito in numerose vie attorno al quartiere fieristico, tra cui via Scopoli, viale della Fiera, viale dell’Agricoltura, via Ongaro e via Poggiani, oltre a diverse strade dei quartieri limitrofi. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e pronto intervento, al trasporto pubblico, ai taxi e NCC, ai residenti e frontisti, alle persone con disabilità, ai veicoli autorizzati da Veronafiere e agli operatori dei servizi di assistenza domiciliare.

Sono inoltre previste modifiche alla circolazione per agevolare i flussi veicolari, con obblighi di direzione su alcune arterie principali come viale del Lavoro, via Garbini e via Messadaglia. In via Scopoli sarà istituita una corsia riservata ai taxi. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio, in prossimità del casello autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni sarà interessato da provvedimenti straordinari, con limitazioni al traffico privato e variazioni temporanee del senso di marcia, regolate dalla polizia locale di Verona.