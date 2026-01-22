Intervento dei vigili del fuoco a Isola della Scala: autocisterna perde gas durante il rifornimenti di Gpl.

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, 22 gennaio, i vigili del fuoco di Verona stanno operando per la messa in sicurezza di un’autocisterna contenente GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Il fatto è accaduto a Isola della Scala, quando durante le operazioni di rifornimento del deposito di un’utenza è avvenuta una perdita di GPL in fase liquida.

L’autista ha immediatamente interrotto il rifornimento e allontanato il veicolo dagli edifici, chiedendo aiuto ai vigili del fuoco. Cinque le squadre intervenute dalla sede di Verona e dal nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), composte in tutto da 16 unità coordinate sul posto dal funzionario di guardia. Si è provveduto a trasferire quasi totalmente il gas liquefatto infiammabile, circa 8000 litri, travasandolo in una seconda cisterna fatta arrivare sul luogo e a bruciare in atmosfera la parte allo stato gassoso. Le operazioni sono tuttora in corso.