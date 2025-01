Pescantina, incidente in moto: Diego muore a 19 anni dopo quattro giorni.

Diego Zilio 19enne di San Pietro in Cariano, muore dopo quattro giorni dall’incidente in moto: è successo ieri 9 gennaio all’ospedale di Borgo Trento. Il giovane, gommista a La Ruota Pneumatici di Ospedaletto, era ricoverato da domenica nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica.

Il ragazzo stava percorrendo via Tremolè a Pescantina in moto quando, in un tratto poco illuminato e con una curva, è andato dritto invece di seguire la strada. L’impatto lo ha sbalzato a terra, causandogli un grave trauma cranico. Diego viaggiava insieme ad alcuni amici che dopo l’impatto non riuscivano a trovarlo e lo hanno cercato chiamandolo al cellulare. Ritrovato esanime, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Nonostante gli sforzi dei medici, i danni riportati nell’incidente si sono rivelati irreparabili. Dopo quattro giorni di ricovero e di supporto vitale artificiale, la commissione medica ha accertato la morte cerebrale e, trascorse le sei ore di osservazione obbligatoria, le terapie sono state interrotte. Diego lascia i genitori e un fratello.