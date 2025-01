Tragedia sulla regionale di Bussolengo, la figlia resta grave

Tragedia sulla regionale di Bussolengo, la figlia di 4 anni resta grave.

Lo schianto sulla strada regionale 11 di Bussolengo ha stroncato la vita di una coppia di origine cinese: viva la figlia che resta grave. I due, lui 32 anni e lei 31, hanno perso il controllo della loro Volkswagen Tiguan nera in località Crocioni, vicino alla rotonda che che porta a La Grande Mela, fracassandosi contro un platano.

A bordo dell’auto viaggiava anche la loro figlia di quattro anni, seduta su un seggiolino nella parte posteriore del veicolo. La piccola, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove le sono state curate diverse fratture.

Secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. La coppia aveva anche un’altra figlia di un anno, che al momento dell’incidente si trovava con alcuni parenti e quindi non era sull’auto. La coppia viveva a poche centinaia di metri dall’incidente.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, la macchina, proveniente da Verona e diretta verso Peschiera, avrebbe invaso la carreggiata opposta per poi finire contro il platano. Le cause dello schianto sono ancora sotto indagine, ma tra le ipotesi ci sono l’asfalto viscido per la forte pioggia e un possibile malore del conducente.

I soccorsi del 118, arrivati rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla per i due genitori, morti sul colpo a causa dell’impatto devastante. Le operazioni per estrarre i corpi sono durate oltre un’ora e mezza.