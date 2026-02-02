La società Hellas Verona comunica di aver esonerato mister Paolo Zanetti. Squadra affidata (per ora) al tecnico della Primavera.

Con un secco comunicato di tre righe l’Hellas Verona comunica di avere esonerato l’allenatore della prima squadra Paolo Zanetti. L’ultimo posto in classifica e le ultime sconfitte, compresa quella di Cagliari, con quattro gol subiti e una prestazione decisamente “sconcertante”, sono dunque costate la panchina al mister gialloblù. Prima squadra affidata, per il momento, all’allenatore della Primavera Paolo Sammarco.

Il comunicato dell’Hellas Verona.

“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.