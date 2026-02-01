Hellas Verona nel mirino dei tifosi, dopo la pesante sconfitta di Cagliari in città scatta la contestazione contro i gialloblù.

Dopo l’ennesima durissima sconfitta dell’Hellas Verona, tornato da Cagliari con quattro gol nel groppone e sempre ultimo in classifica, in città scatta la contestazione. Con la panchina del mister Paolo Zanetti sempre più in bilico, nel mirino finisce soprattutto l’atteggiamento della squadra, considerato troppo arrendevole e rinunciatario, a fronte di una posizione di classifica che richiederebbe ben altra “garra”.

Da parte della società, al momento, nessuna reazione alla sconfitta e al delicatissimo momento. Sotto accusa finisce anche il mercato di gennaio dei gialloblù, finito con la vendita dei pezzi considerati più pregiati, vedi Giovane al Napoli. Sui social la domanda più ricorrente, da parte dei tifosi, è soprattutto questa: “A che pro questi americani hanno comprato l’Hellas? Ma proprio qui dovevano capitare gli unici americani squattrinati?”

Unica novità: nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio, è arrivato l’annuncio dell’acquisto del difensore classe 2000 delle isole Faroe Andrias Edmundsson. Basterà?