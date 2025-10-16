Lutto a Castel d’Azzano: stasera fiaccolata per i carabinieri caduti

Castel d’Azzano in lutto per i tre carabinieri caduti: stasera fiaccolata e veglia di preghiera.

Castel d’Azzano sospesa nel dolore: la sindaca Elena Guadagnini proclama il lutto cittadino e indice la fiaccolata per i carabinieri caduti. Un’onda di sgomento e profondo dolore ha travolto la comunità di Castel d’Azzano dopo la tragica notte del 14 ottobre in località San Martino, costata la vita a tre carabinieri in servizio.

A testimonianza del cordoglio profondo, la sindaca Elena Guadagnini ha proclamato il lutto cittadino fino alle ore 23:59 di domenica 19 Ottobre. Un gesto di vicinanza e rispetto che culminerà stasera, giovedì 16 ottobre, con una fiaccolata silenziosa e veglia di preghiera.

Appuntamento alle 18.

L’intera cittadinanza è invitata a radunarsi alle ore 18 in Piazza Pertini per poi spostarsi in corteo fino a Villa Nogarola. Sarà un momento solenne e composto per onorare il sacrificio del luogotenente Marco Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere capo Valerio Daprà, i tre militari che hanno perso la vita “nello svolgimento del loro servizio”.

Il messaggio di cordoglio istituzionale.

Sindaca Guadagnini: “Con estremo dolore la comunità si stringe attorno alle famiglie e ai cari congiunti” ha affermato, estendendo il pensiero anche a tutti gli operatori intervenuti.

“Un abbraccio di vicinanza ai feriti delle forze pubbliche intervenute nell’operazione congiunta dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, coadiuvati dai Vigili del fuoco e dagli operatori del Suem che anche oggi – come ogni giorno – hanno messo a rischio la propria vita per il bene della comunità”.