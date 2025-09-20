Tragedia della strada a Verona, donna di 71 anni investita da un’auto in via Pancaldo, muore poco dopo in ospedale.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre, in via Leone Pancaldo a Verona, dove una donna di 71 anni è stata investita da una Volkswagen T-Roc guidata da una 74enne. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, all’altezza dell’incrocio con via Marin Faliero.

La vittima, soccorsa dal Suem 118 e trasportata in condizioni gravissime al Polo Confortini di Borgo Trento, è deceduta in serata. Le immagini di videosorveglianza sono al vaglio della polizia locale di Verona per ricostruire la dinamica. È il primo incidente mortale sulle strade di Verona dall’inizio dell’anno.