A partire da lunedì 22 la prima revisione degli orari delle linee Atv dopo la prima settimana di operatività dell’orario invernale.
Sarà operativa a partire da lunedì 22 settembre la prima revisione degli orari delle linee Atv dopo la prima settimana di operatività dell’orario invernale. Come di consueto, fa sapere Atv, il “servizio di trasporto necessita di una serie di progressive correzioni per allinearne gli orari alle effettive esigenze dell’utenza, in particolare di quella scolastica, emerse dopo i primi giorni di operatività”.
Le variazioni interessano circa 40 linee, in città e provincia, e consistono soprattutto in leggeri aggiustamenti delle corse, che vengono anticipate o posticipate di alcuni minuti a seconda delle esigenze.
La novità di maggior rilievo riguarda l‘inserimento di due nuove corse sulla linea 22, nella fascia oraria del mattino, per meglio servire il collegamento tra San Giovanni Lupatoto, in particolare della zona del Buon Pastore, e il capoluogo.
Modifiche significative anche per il bacino di Legnago, dove l’intera rete del trasporto scolastico prevede un posticipo delle partenza di circa 40 minuti per adeguarsi ai nuovi orari delle lezioni, strutturati su cinque giorni. I dettagli di tutte le variazioni di orario sono consultabili sul sito di Atv, a questa pagina: