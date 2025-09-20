Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: in arrivo una nuova perturbazione, poi probabile colpo di coda dell’estate.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una potente cellula di alta pressione sub tropicale con cuore “africano” è tornata ad occupare le nostre regioni, tale struttura non pare compatta e si presenta come figura mobile, intanto per questo fine settimana il bel tempo è garantito.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato prosegue la fase di bel tempo con tanto sole, non è escluso il formarsi di qualche velatura ma davvero poco altro. Ulteriore aumento delle temperature che localmente potranno superare i 30° in pianura, venti assenti o deboli.

Per domenica giornata bellissima nonostante qualche velatura che potrebbe portare a un cielo poco nuvoloso o variabile. Le temperature restano stazionarie e su valori oltre le medie del periodo per la conclusione di uno splendido fine settimana.

Tendenza.

La circolazione cambia radicalmente e l’alta pressione si allonta, lasciando spazio all’arrivo di una bassa pressione in grado di apportarte instabilità, piogge e temporali. Naturalmente legato a questo peggioramento come conseguenza si registra un calo deciso delle temperature.