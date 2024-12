Tensione in consiglio comunale, protesta degli esercenti contro la Ztl

Momenti di tensione durante il consiglio comunale di Verona: è andata in scena la protesta degli esercenti del centro contro la Ztl.

Momenti di tensione ieri sera, mercoledì 18, durante il consiglio comunale di Verona, quando è andata in scena la protesta degli esercenti del centro storico contro la chiusura della Ztl. I commercianti hanno protestato contro la decisione del Comune portando sulle scalinate di palazzo Barbieri e poi in aula dei cartelli con la richiesta di riapertura della Ztl.

Dopo essere stati allontanati da palazzo Barbieri, la protesta si è poi spostata per le strade del centro. Sui loro profili social gli esercenti del centro storico parlano di “importante momento di incontro tra esercenti durante il consiglio comunale di ieri sera. Il sit-in ha messo in risalto la non volontà di ascolto della compagine di sinistra capitanata da Ferrari. Vergogna! Sarete i responsabili della Morte della Ztl e del soffocamento dei quartieri limitrofi”.