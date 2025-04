Cantiere della filovia a Veronetta, sono terminati i lavori in corso su via San Paolo, che riaprirà da lunedì 28 aprile.

Cantiere della filovia a Veronetta, sono terminati i lavori in corso su via San Paolo. L’intervento, coordinato da V-Reti e Acque Veronesi, si concluderà con la riapertura al traffico di lunedì 28 aprile, data prevista da cronoprogramma per il completamento delle operazioni. Via San Paolo ora è totalmente riqualificata grazie al rifacimento della linea di media tensione e delle condotte di fognatura oltre alle quali, con scavi a cielo aperto, si è deciso di aggiungere anche la sostituzione dell’acquedotto, visibilmente ammalorato.

“Lunedì sera, tempo permettendo, riaprirà via San Paolo a seguito dei lavori di riqualificazione di tutti i sottoservizi. Continuano i lavori su via Xx Settembre e stiamo puntando a velocizzare al massimo il cantiere. Attualmente siamo in linea con il cronoprogramma e tempo permettendo – ha sottolineato l’assessore Tommaso Ferrari -. Puntiamo entro fine maggio di terminare la prima fase. Provvederemo a informare regolarmente le cittadine e i cittadini degli avanzamenti del cantiere, confidando che i tempi di lavorazione possano ulteriormente ridursi, come accaduto nelle scorse settimane”.

L’intervento di Acque Veronesi.

L’intervento, realizzato da Acque Veronesi, rappresentata in loco da Isacco Rigodanze, direttore tecnico, dal costo di circa 200 mila euro, è stato aggiunto alle lavorazioni inizialmente previste in via XX Settembre, per rinnovare in un’unica soluzione anche le condotte di acquedotto e fognatura di questa ulteriore area. Le attività hanno riguardato dapprima il tratto di via San Paolo compreso tra via dell’Artigliere a via Timavo, per poi proseguire tra via Timavo e via Scrimiari e infine l’ultimo tratto in direzione Adige, per un’estensione di circa 130 metri. Il cantiere ha visto la sinergia tra amministrazione comunale, V-Reti e Acque Veronesi. Terminati i lavori e riaperto il tratto alla circolazione, ora rimane da effettuare l’asfaltatura, da programmare in un secondo momento.

Ristabilita la viabilità.

Da lunedì sarà pertanto ristabilita la viabilità dall’incrocio via San Vitale/Artigliere verso il centro storico e diventa possibile transitare su via San Paolo anche per chi proviene da Ponte Navi con eventuale svolta a sinistra in via Scrimiari, a destra in via Timavo e via dell’Artigliere. “Per i residenti di Veronetta – ha evidenziato Michele Fasoli, responsabile della Direzione Mobilità e Traffico – sarà possibile utilizzare anche un ulteriore ingresso nel quartiere semplificandone l’accesso”.

Quindi dal Ponte Navi si potrà andare dritto per via San Paolo, per i residenti di Veronetta. Di Veronetta, anche perché non sarebbe altro motivo se non venire qui nel quartiere.

Il cantiere di via XX Settembre.

Parallelamente, procede senza intoppi l’altro cantiere su via XX Settembre, primo stralcio in lavorazione di quattro totali, anch’esso propedeutico al futuro passaggio della filovia e al contempo al risanamento del sistema di sottoservizi molto vetusti, datati inizio del secolo scorso.

“In questo primo stralcio di cantiere – ha aggiunto il presidente di Amt3, Giuseppe Mazza – le tempistiche rispettano il cronoprogramma; quindi, verso la fine del mese di maggio sarà completata la fase della posa della fognatura, dell’acquedotto e della rete di media tensione. Nella seconda fase successiva subentrerà V-Reti per il rifacimento dei settoservizi e la riqualificazione dei marciapiedi, prima da un lato della via, poi dall’ altro. La strada sarà sempre percorribile, seppure in mondo contenuto e in qualche modo segmentato”.

Per intralciare il meno possibile e limitare i disagi ai residenti, solo in questi giorni la ditta esecutrice ha chiuso l’accesso anche su via Maffi e vicolo Vetri, completando, di fatto, le lavorazioni su tutto il primo tratto di cantiere itinerante previsto originariamente.

Gli interventi sulla porzione di via, fino al civico 28 compreso, al netto di eventuali imprevisti atmosferici o inciampi prettamente di cantiere, dovrebbero ultimarsi con la fine del mese di maggio. Per tutti coloro i quali l’accesso al proprio garage fosse inibito dalla presenza del cantiere, si consiglia di mettersi in contatto con Amt3 – urp@amt3.it o 0454500823 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – per richiedere il voucher gratuito per il parcheggio dei propri mezzi a due o quattro ruote presso le strutture Centro o Zanotto rispettivamente di via Campo Marzo e via dell’Università. Si ricorda inoltre che per i residenti del comparto Veronetta con regolare permesso di sosta, è possibile parcheggiare gratuitamente nell’area antistante il cimitero monumentale, in piazzale Maestri del Commercio e sugli stalli gialli appositamente riservati di via Nicola Mazza.

“Molti veronesi usano i mezzi pubblici”.

Ci sono buone notizie anche sul fronte della mobilità come ha sottolineato il comandante della polizia locale, Luigi Altamura: “Molti cittadini stanno ricorrendo maggiormente al trasporto pubblico locale e numerosi automobilisti hanno cambiato gli orari e i percorsi. Una duplice soddisfazione, quindi, sia perché il cantiere sta rispettando i tempi previsti, che perché gli autobus stanno anch’essi rispettando gli orari nell’area est della città. Si temevano ritardi sulla velocità commerciale per il trasferimento delle linee su via Torbido; invece, l’adozione delle corsie preferenziali ha risolto sul nascere ogni criticità. Se il cantiere prosegue con questi ritmi, credo che i tempi potranno essere rispettati anche sul fronte della viabilità”.