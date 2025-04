Visti da un testimone, in due tentano di forzare un’auto e la porta di un’abitazione a Verona: uno dei due arrestato, l’altro in fuga.

La notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 polizia e carabinieri di Verona hanno arrestato un ventiseienne cittadino italiano nato in Algeria, per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato segnalato, intorno alle 4.30, da un residente che, dalla sua abitazione, lo ha visto mentre, insieme ad un complice, armeggiava sulla portiera della propria autovettura, posteggiata nei pressi di vicolo Circolo.



Quando i poliziotti delle Volanti hanno raggiunto il luogo indicato dal testimone, hanno sorpreso i due uomini che stavano tentando di forzare la serratura della porta d’ingresso di un’abitazione nella stessa strada. A quel punto, entrambi sono fuggiti e, mentre uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, dileguandosi nei pressi del Teatro Ristori, l’altro è stato raggiunto e bloccato grazie all’ausilio di un equipaggio dei carabinieri, sopraggiunto, nel frattempo, da Stradone Porta Palio.



Il ventiseienne, che sin da subito, per riuscire a fuggire, ha reagito con violenza nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine intervenuti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato presso gli uffici di Lungadige Galtarossa dove, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

Le verifiche effettuate dai poliziotti immediatamente dopo, hanno consentito di accertare che la vettura presa di mira dai due complici non aveva subito danni troppo evidenti a differenza, invece, della porta d’ingresso dell’edificio che, seppur regolarmente chiusa al momento del controllo, presentava inequivocabili tracce di effrazione sulla serratura.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del ventiseienne – già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – la misura della custodia cautelare in carcere.