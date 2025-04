Valpolicella: DiVin Negrar ti guida alla scoperta di Amarone, Ripasso e altri tesori.

Sabato 26 aprile torna DiVin Negrar Valpolicella, l’evento enologico itinerante che accompagna i visitatori alla scoperta delle eccellenze vinicole della Valpolicella Classica. L’iniziativa si svolgerà tra le colline di Negrar di Valpolicella, spina dorsale della tradizione vitivinicola del territorio.

La formula di DiVin Negrar è articolata in sei tappe distribuite in altrettante località del comune – Santa Maria, Moron, Tappa Igt, Torbe, Villa e San Peretto – dove sarà possibile degustare i vini direttamente nei luoghi in cui nascono. Ogni punto di sosta rappresenterà un’occasione per approfondire le caratteristiche delle varie etichette: dal Valpolicella Classico al Superiore, dal Ripasso al Recioto, fino all’Amarone, ambasciatore nel mondo della produzione locale.

L’evento è pensato per coniugare l’esperienza enologica con la bellezza del paesaggio, grazie a un percorso immerso nel verde, tra vigneti, corti rurali e panorami mozzafiato. Non mancheranno gli abbinamenti gastronomici con i sapori tipici del territorio, in un perfetto equilibrio tra vino e cucina tradizionale.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di acquistare i vini degustati direttamente dai produttori. Le bottiglie selezionate potranno essere ritirate al checkpoint finale, evitando così di doverle trasportare lungo il percorso.

Per ulteriori informazioni e per prenotare l’esperienza, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento divinnegrarvalpolicella.it o scrivere all’indirizzo email gruppolavigna@gmail.com.