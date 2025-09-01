Nei cieli di Verona quattro lune piene straordinarie in arrivo

Luna di sangue e Superlune: i cieli di Verona pronti per il grande spettacolo.

Ultime e spettacolari: la luna di sangue e le Superlune illumineranno anche i cieli di Verona per regalare uno spettacolo celeste di rara bellezza. Da settembre a dicembre, infatti, il cielo offrirà una serie di eventi lunari che attireranno l’attenzione non solo degli esperti ma anche dei semplici curiosi. E Verona, con i suoi spazi aperti e le colline circostanti, sarà una delle cornici ideali per ammirarli.

Il calendario si apre il 7 settembre con un’eclissi totale di Luna, la cosiddetta “Luna di sangue”: in quella notte il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra tingendosi di un rosso intenso e suggestivo. Il massimo dell’eclisse si verificherà verso le ore 20.13.

Un mese più tardi, il 7 ottobre, sarà la volta della prima Superluna, quando la Luna, trovandosi al perigeo, apparirà più grande e luminosa del solito. Appuntamento martedì 7 ottobre alle ore 05:48.

L’evento clou è atteso per il 5 novembre, con la Luna piena più grande e brillante dell’anno, destinata a dominare il cielo notturno e a trasformarlo in un palcoscenico naturale di grande impatto visivo. È la Superluna del Cacciatore, e raggiungerà il suo plenilunio alle 14:19 circa.

A chiudere questa sequenza straordinaria ci penserà il 4 dicembre, quando si alzerà sull’orizzonte l’ultima Superluna del 2025, pronta a salutare l’anno con un chiarore quasi invernale. Si chiama Luna Fredda.

Gli esperti consigliano di osservare questi fenomeni lontano dalle luci artificiali, in luoghi aperti e bui, per poter cogliere appieno l’intensità dello spettacolo. Anche i cieli di Verona, se la meteorologia sarà favorevole, offriranno dunque l’occasione di assistere a uno degli spettacoli più emozionanti che l’universo possa regalare.