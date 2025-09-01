Buone notizie per chi è senza dottore a Legnago

Legnago, riaperto il Servizio Medico Distrettuale per i cittadini senza medico di base.

Da oggi, lunedì 1 settembre, a Legnago torna operativo il Servizio Medico Distrettuale in via Gianella 1, per i cittadini senza medico di base. Si trova presso la sede della Continuità Assistenziale Notturna accanto al Pronto Soccorso (ingresso da via Pasubio).

Il servizio nasce come risposta immediata al pensionamento di alcuni medici di base della zona e si rivolge ai cittadini che, in attesa di un nuovo titolare, si trovano senza medico di riferimento. L’ambulatorio sarà aperto quattro giorni alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Accesso.

dalle 9 alle 11 consulti telefonici al numero 045 6106373 .

consulti telefonici al numero . dalle 11 alle 14 accesso libero.

accesso libero. dalle 14 alle 15 smaltimento degli ingressi liberi.

smaltimento degli ingressi liberi. dalle 15 alle 19 visite e attività programmate, anche domiciliari.

Il Servizio Medico Distrettuale è pensato come misura temporanea, ma garantisce le stesse prestazioni di un medico di base: prescrizioni di farmaci e visite specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e domiciliari.

L’Ulss 9 Scaligera ha precisato che, qualora l’attuale assetto non fosse sufficiente a coprire i bisogni della popolazione, saranno valutate nuove azioni per potenziare l’offerta. Tutti gli orari aggiornati delle sedi del servizio sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria.