Il Veneto e Verona sbancano il Lotto: tripletta da oltre 40mila euro

Tre vincite al Lotto in Veneto, una è a Verona.

Esultano il Veneto e Verona grazie al Lotto con una tripletta da oltre 40mila euro nelle estrazioni di venerdì 29 agosto. Come riporta Agipronews, premio da oltre 21mila euro ad Abano Terme, in provincia di Padova (vincita più alta del concorso) grazie a un terno sulla ruota di Venezia, centrato in un punto vendita di Via Pietro d’Abano.

A questi si aggiungono due colpi da oltre 9mila euro, uno a Verona e l’altro a Rovigo, rispettivamente in un esercizio di via Vigasio e in un punto vendita di Piazza Umberto I. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864,5 milioni di euro da inizio anno.



