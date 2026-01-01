Il bilancio del 2025 per la polizia di Stato di Verona.

Un anno intenso, fatto di prevenzione, controllo del territorio e contrasto all’illegalità: è il bilancio dell’attività della polizia di Stato a Verona nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025, tracciato dai dati ufficiali diffusi dalla Questura scaligera.

Nel corso del 2025 sono state 1195 le manifestazioni ed eventi seguiti sotto il profilo dell’ordine pubblico, di cui 199 manifestazioni sportive, con 41 operazioni ad “alto impatto” finalizzate a garantire sicurezza nei contesti più delicati della città e della provincia.

Sul fronte dei servizi amministrativi, resta elevata la domanda di documenti: i passaporti rilasciati sono stati 52.248, a conferma di un’attività costante degli uffici di polizia anche sul piano burocratico e di servizio ai cittadini.

Controlli, sanzioni e contrasto all’illegalità.

L’azione di controllo ha interessato 170 esercizi commerciali e circoli, oltre a 37 apparecchi da intrattenimento e 6 istituti di investigazione o vigilanza. Nel corso delle verifiche sono state denunciate 10 persone, accertati 46 illeciti amministrativi e comminate sanzioni per oltre 34 mila euro, con 5 provvedimenti ex art. 100 del T.U.L.P.S. a tutela dell’ordine pubblico.

Arresti, misure di prevenzione e Codice Rosso.

Nel complesso, nel 2025 la polizia di Stato di Verona ha arrestato 297 persone, emesso 101 avvisi orali e 94 ammonimenti per casi di stalking e violenza domestica, ambiti in cui resta alta l’attenzione degli operatori. Importante anche l’attività di prevenzione: 496 controlli su soggetti agli arresti domiciliari, 59 Daspo, 73 Dacur, 117 rimpatri per foglio di via obbligatorio e 4 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Immigrazione e frontiere.

Capitolo delicato quello dell’immigrazione: nel periodo considerato si registrano 414 espulsioni, 67 trattenimenti nei CPR e 30 accompagnamenti alla frontiera, a fronte di una costante attività di identificazione e controllo sul territorio.

Strade, autostrade e sicurezza ferroviaria.

Sul fronte della sicurezza stradale, le pattuglie della polizia stradale hanno effettuato 6444 servizi, percorrendo oltre 559 mila chilometri. Le contravvenzioni elevate sono state 16.601, con oltre 1 milione di euro di somme introitate, 291 veicoli sequestrati e 884 fermi amministrativi.

Intensa anche l’attività della Polizia Ferroviaria: 628 treni scortati, 5392 servizi di vigilanza nelle stazioni, 682 pattugliamenti delle linee ferroviarie e 305 servizi a bordo treno, con 12 arresti e 218 denunce complessive nel settore.

Un presidio costante sul territorio.

Numeri che restituiscono l’immagine di una presenza capillare e continua della polizia di Stato a Verona, impegnata quotidianamente nel garantire sicurezza, legalità e supporto ai cittadini, in una provincia che resta tra le più dinamiche e complesse del Veneto.