Gennaio a Casa Verona: un mese di eventi in attesa delle Olimpiadi

Un mese di eventi; il gennaio a Casa Verona in attesa delle Olimpiadi, tra sport, musica, spettacolo e attività per i più piccoli.

Il nuovo anno si apre a Casa Verona, alla palazzina 20 dell’Arsenale, con un calendario ricco e articolato che accompagna il pubblico per tutto il mese di gennaio, intrecciando sport, cultura, musica, spettacolo e attività dedicate ai più piccoli, in attesa delle Olimpiadi.

A fare da filo conduttore nelle prime giornate del mese è la Mostra permanente di Prosdocimi, visitabile venerdì 2 gennaio dalle 17 e poi sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio dalle 11. Un’apertura distribuita su più giorni che invita a una fruizione libera e continuativa dello spazio espositivo .

Lo sport, raccontato attraverso le sue storie e i suoi protagonisti, è uno dei temi centrali del mese. Venerdì 9 gennaio alle 18 è in programma l’incontro con Sara Simeoni e la presentazione del libro Una vita in alto. Venerdì 16 gennaio alle 18 si torna alle grandi imprese olimpiche con “Da Lillehammer 1994 a Torino 2006: il fondo azzurro nell’Olimpo”, incontro con Fulvio Valbusa e Silvio Fauner, intervistati da Franco Bragagna, cronista sportivo Rai.

Sabato 17 gennaio alle 19 l’appuntamento è con “Verso la fiamma, presentazione del libro Una ragazza di montagna di e con Deborah Compagnoni”, che trova il suo naturale proseguimento nella Serata Fiamma Olimpica di domenica 18 gennaio.

Dal 21 al 23 gennaio Casa Verona ospita una vera e propria rassegna di presentazioni e docufilm. Mercoledì 21 gennaio alle 11.30 è in programma la conferenza stampa di Abeo Verona per la presentazione del progetto Albor, seguita alle 18 dalla presentazione del libro Ho sfiorato il cielo con Paolo De Chiesa, condotta da Lorenzo Fabiano.

Il giorno della Torcia Olimpica.

Domenica 18 gennaio, giorno in cui il viaggio della Torcia Olimpica fa tappa a Verona, la giornata sarà dedicata ad eventi collegati alla Tregua Olimpica ed alla Fiamma.

Giovedì 22 gennaio alle 17.30 si tiene la presentazione del libro Domani si va al mare, libro vincitore del Premio Gianni Mura 2025 seguita alle 18.30 dal docufilm Una squadra, con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci,*Giovanni Veronesi e Domenico Procacci.

Venerdì 23 gennaio alle 17.30 è la volta di Dieci ferite, con Lorenzo Fabiano, Giovanni Veronesi e Domenico Procacci, seguito alle 18.30 dal docufilm La Valanga Azzurra con Piero Gros, Paolo De Chiesa, Giovanni Veronesi e Domenico Procacci. Tutti gli incontri sono condotti da Lorenzo Fabiano.

Il mese si chiude su questi temi con la giornata di confronto su sport, alimentazione e corretti stili di vita, in programma sabato 31 gennaio, realizzata insieme al Rotary del Triveneto.

Eventi per l’infanzia.

I laboratori artistico-creativi per bambini dai 6 ai 10 anni sono previsti sabato 10 gennaio alle 11, a cura di Saba Ferrari, e sabato 17 gennaio alle 11, a cura di Valeria Bigardi. Sabato 24 gennaio alle 11 spazio invece al laboratorio scientifico con Fablab Kids, con posti limitati. Completano il programma le letture ad alta voce: Fiabe senza tempo domenica 18 gennaio alle 11 e In giro leggendo domenica 25 gennaio alle 11 .

Grande attenzione è riservata ai bambini e alle famiglie, con laboratori e attività che tornano in più date e con format diversi. Suoniamo insieme con Il Giardino dei Linguaggi, laboratorio musicale per bambini dai 2 ai 6 anni, è in programma sabato 3 gennaio dalle 11 alle 12, mentre martedì 6 gennaio alle 11 torna in versione speciale con Happyfania – La vera storia della Befana, concerto interattivo dedicato all’Epifania.

La musica.

La musica accompagna l’apertura e la chiusura del mese con DJ Culture & Storytellers, gli incontri dedicati al mondo dei DJ, dei produttori e degli autori, in programma venerdì 2 e venerdì 30 gennaio alle 18.30. Due serate che mettono al centro storie, linguaggi e percorsi della cultura musicale contemporanea.

Accanto alle attività per l’infanzia, Casa Verona propone musica e spettacolo dal vivo. Sabato 3 gennaio alle 16 va in scena il Concerto del Coro Cellule, coro di voci bianche fondato dal Maestro Leonardo Maria Frattini. Domenica 4 gennaio la giornata si chiude con Back to Swing, balli swing con Blue Energy Rock alle 20, preceduti alle 18 dalla trasmissione in diretta della partita Verona–Torino. Domenica 11 gennaio alle 11 spazio alla performance e workshop di Cerchio Aereo con Elettra Petronilli, seguita dalla possibilità per i bambini di sperimentare il cerchio aereo, mentre alle 17.30 torna il momento conviviale di All’ora del tè.

A scandire le serate del sabato torna infine uno degli appuntamenti più riconoscibili di Casa Verona: la Coppa Comedy, in programma sabato 10, 17 e 24 gennaio alle 21, fino alla finale di sabato 31 gennaio alle 21 .