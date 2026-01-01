Un 14enne trasferito da Brescia a Verona dopo aver perso quattro dita di una mano a causa dell’esplosione di alcuni petardi.

Un ragazzo di appena 14 anni è stato trasferito d’urgenza da Brescia all’ospedale di Borgo Trento a Verona dopo aver perso quattro dita di una mano a causa dell’esplosione di alcuni petardi. L’incidente è accaduto durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Vittoria a Brescia, dove era in corso il concerto di fine anno.

Il giovane, di origine egiziana, si trovava insieme al padre e al fratello. Soccorso immediatamente, è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia e successivamente trasferito a Verona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della mano. La perdita di quattro dita è definitiva, mentre l’esito complessivo dell’operazione potrà essere valutato nelle prossime ore.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.