Verona, droga in un bar di Stradone Santa Lucia: 26enne arrestato dalla polizia con 31 dosi di eroina pronte per lo spaccio.

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: questi i reati contestati a un 26enne nigeriano arrestato nel primo pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato di Verona, dopo essere stato trovato in possesso di 31 involucri termosaldati del peso complessivo di 16,47 grammi del tipo oppioide-eroina.

Intorno alle 14 di ieri i poliziotti della Volante, durante il quotidiano controllo del territorio, hanno notato una ragazza tossicodipendente dirigersi verso un bar, in Stradone Santa Lucia, già attenzionato dalla polizia a seguito di numerose segnalazioni sia del gestore sia dei cittadini residenti, riguardanti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti a opera di cittadini nigeriani che, durante l’apertura del locale, sostano nel plateatico di pertinenza in attesa dei consumatori.

Il controllo del bar.

I poliziotti hanno, quindi, proceduto al controllo del bar e in particolare della ragazza, trovata nell’antibagno delle donne unitamente a un ragazzo nigeriano che ha tentato subito la fuga colpendo con una gomitata allo stomaco uno degli agenti. Il giovane nigeriano, durante la corsa, ha gettato a terra un pacchetto di sigarette che è stato prontamente recuperato dagli operatori e che conteneva numerosi involucri termosaldati del tipo eroina.

Il 26enne è stato poi intercettato dai poliziotti che, a seguito della condotta violenta al fine di sottrarsi al controllo di polizia e al possesso della sostanza stupefacente, lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e accompagnato presso gli uffici della Questura per i successivi accertamenti che hanno fatto emergere che il giovane, risultato senza fissa dimora e non regolare sul territorio nazionale, era già gravato da precedenti in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona.