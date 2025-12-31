“Brusemo la Vecia”: Castelnuovo festeggia così l’Epifania

Castelnuovo saluta le feste con l’Epifania: tutto pronto per il tradizionale “Brusemo la Vecia”.
A Castelnuovo del Garda, giovedì 6 gennaio 2026, piazza della Libertà diventerà il cuore dei festeggiamenti per l’Epifania. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e il supporto delle realtà associative locali, si aprirà ufficialmente alle 16:30. Il momento clou per i più piccoli sarà l’arrivo della Befana, pronta a salutare i bambini presenti, mentre gli adulti potranno iniziare a visitare i gazebo allestiti dalle associazioni del territorio.
Programma.
L’atmosfera si scalderà a partire dalle 17, quando la piazza sarà avvolta dalle note della Vladi Blues Band. Il concerto dal vivo accompagnerà il pubblico fino alle 19.
Alle 17:30 scatterà l’ora del momento più atteso: il tradizionale “Brusemo la Vecia”. L’accensione del falò della Befana rappresenta un rito simbolico di passaggio molto amato, capace di attirare ogni anno numerosi visitatori anche da fuori paese.
Ad arricchire la festa non mancherà il lato enogastronomico. Per l’occasione, i presenti potranno godere di momenti conviviali accompagnati dal vino offerto dalle Cantine Vitevis, partner dell’iniziativa.