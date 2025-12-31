Per la gara tra Napoli e Verona, in programma al Maradona, niente biglietti per i residenti nella provincia scaligera.

In vista della partita Napoli-Verona in programma il 7 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona.

La decisione è stata adottata su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e con il parere favorevole della Questura di Napoli, che ha segnalato elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla base del provvedimento, l’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata anche di recente in episodi di violenza.