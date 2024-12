Ragazzo salva la vita a una donna: il sindaco oggi lo premia

Il sindaco Tommasi premia oggi in sala Arazzi il ragazzo che ha salvato la vita a una donna.

Questo alle 17 in sala Arazzi, il sindaco Damiano Tommasi incontrerà il giovane veronese Alen Halilovic per consegnargli un’onorificenza speciale. Il riconoscimento è un tributo al grande coraggio dimostrato da Halilovic lo scorso lunedì 2 dicembre, quando ha salvato la vita di una donna vittima di un’aggressione brutale.

Il giovane è intervenuto senza esitazione per fermare un uomo che, armato di coltello, stava aggredendo la sua ex compagna per strada. Il suo intervento tempestivo e risolutivo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, consentendo di salvare la vita della donna e di bloccare l’aggressore.

Un gesto che Verona non dimentica.

Il sindaco Tommasi, in rappresentanza di tutta la città, ha deciso di rendere omaggio al giovane con un’onorificenza che ne celebra l’altruismo e la responsabilità civica. L’incontro di oggi segue un messaggio di vicinanza e ringraziamento che il sindaco aveva già inviato nei giorni scorsi a Halilovic, sottolineando l’importanza del suo gesto per la donna salvata, ma anche per tutta la comunità veronese.

Un esempio per la città.

L’evento di questo pomeriggio non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’intervento personale nelle situazioni di pericolo. Il gesto di Halilovic rappresenta un esempio concreto di come la prontezza e il coraggio possano fare la differenza e salvare vite.