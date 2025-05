Salgono a 16 le richieste di rinvio a giudizio per i presunti episodi di violenze e torture all’interno della Questura di Verona.

Si allarga l’inchiesta sulle presunte violenze in Questura a Verona. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per altri 9 agenti di polizia, per un totale di 16, accusati a vario titolo di torture e lesioni personali aggravate nei confronti di due persone fermate – un cittadino italiano e uno di origine marocchina. A riferirlo è il Corriere di Verona.

Secondo i magistrati, le presunte violenze si sarebbero verificate tra agosto e novembre 2022, in diverse aree interne alla Questura, tra cui la sala detta “Acquario”, ma anche nei corridoi e negli uffici dove si redigono gli atti.

L’indagine, che coinvolgeva in tutto 28 indagati, prosegue ora con la richiesta di rinvio a giudizio per 16 agenti, grazie anche all’acquisizione di nuovi elementi. Tra questi 16, nove agenti sono stati recentemente iscritti nel registro degli indagati – tutti in servizio nella squadra volanti – che si aggiungono ai sette per cui era già stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel frattempo, altre posizioni sono state già definite: due agenti andranno a giudizio immediato, due hanno optato per il patteggiamento, mentre per otto l’inchiesta si è chiusa con l’archiviazione. L’udienza preliminare è fissata per il 22 settembre 2025.