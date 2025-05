Investimenti e scambi: la nuova via Verona-Hong Kong per l’economia veneta.

Nella sede di Confcommercio Verona, martedì 27 maggio si è tenuto l’incontro “Verona incontra Hong Kong: strategie e connessioni per le imprese venete”, un’occasione per scoprire le opportunità offerte dal colosso asiatico a imprenditori e aziende locali pronte a internazionalizzarsi.

Organizzato dal Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) con AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), Confcommercio Verona e Cathay Pacific, l’evento ha acceso i riflettori su uno snodo commerciale fondamentale tra Asia ed Europa.

“Hong Kong è una delle economie più aperte al mondo e rappresenta un passaggio quasi obbligato per chi vuole entrare nel mercato cinese”, ha spiegato Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona. Solo nel 2023, l’interscambio commerciale tra Italia e Hong Kong ha superato gli 11 miliardi di dollari, con un export italiano che copre oltre 8 miliardi.

Ma non è solo questione di numeri. Dal Dosso ha sottolineato anche l’importanza strategica della città asiatica all’interno della Greater Bay Area, destinata a diventare uno dei principali poli di innovazione del mondo.

Spazio infine ai collegamenti aerei, elemento cruciale per ogni scambio economico. Eliana Sanvito, Corporate Sales Executive di Cathay Pacific, ha presentato le tratte attive tra Italia e Hong Kong e i vantaggi dedicati alle aziende associate a Confcommercio.

Tra le anticipazioni, anche l’appuntamento con il grande evento “Think Business, Think Hong Kong”, in programma il 27 novembre a Milano, che riunirà aziende e istituzioni per costruire nuove sinergie tra Italia e Asia. L’incontro si è concluso con un momento di networking, dove imprenditori e operatori hanno potuto confrontarsi direttamente su idee e progetti.