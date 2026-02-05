Svolta per il treno del Catullo: nominato il commissario straordinario

Treno Catullo-Verona-Garda, nominato il commissario per sbloccare l’opera: è Aldo Isi.

Una “corsia preferenziale” per il treno Verona-Catullo-Garda: Aldo Isi è stato nominato commissario straordinario. La tanto discussa ferrovia che dovrà collegare Verona, lo scalo aeroportuale Catullo e le sponde del Lago di Garda entra in una nuova fase operativa. Il Governo ha deciso di rompere gli indugi inserendo nel “Decreto Infrastrutture” la nomina di un Commissario straordinario: la scelta è caduta su Aldo Isi, attuale amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

La strategia: meno burocrazia, più velocità.

L’obiettivo dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una nota congiunta del ministro Matteo Salvini e della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, è “sottrarre l’opera alle sabbie mobili delle lungaggini autorizzative“. Il commissariamento non è solo un atto formale, ma una mossa tattica per sveltire la progettazione e ottenere i finanziamenti necessari in tempi record.

L’infrastruttura è considerata vitale per un’area a travolgente vocazione turistica. Collegare direttamente la rete ferroviaria nazionale con l’aeroporto e il bacino del Garda permetterebbe di razionalizzare il flusso di milioni di viaggiatori, offrendo un’alternativa sostenibile al collasso stradale della zona.

Paolo Arena: “Step decisivo e concreto”.

“L’annuncio della nomina di Aldo Isi, ad della Rete ferroviaria italiana, a commissario straordinario per la realizzazione del collegamento ferroviario Verona-Aeroporto Catullo-Lago di Garda è uno step decisivo e concreto che consentirà di passare dalle parole ai fatti e di portare finalmente in cantiere un’opera strutturale strategica per Verona e il suo principale bacino turistico”. Così il presidente della Camera di commercio di Verona, Paolo Arena, commenta la decisione, contenuta nel decreto Infrastrutture, di nominare un commissario per avviare la procedura dell’opera.