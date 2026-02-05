Lavori a Cavaion Veronese, ufficio postale chiuso per il progetto “Polis”: dove andare.

Poste Italiane trasforma l’ufficio postale di Cavaion Veronese, lavori al via per nuovi servizi digitali del progetto “Polis”. Un luogo più moderno, accogliente e soprattutto in grado di offrire i servizi della Pubblica Amministrazione in modo rapido e digitale. È quanto accadrà a Cavaion Veronese, dove la sede di via Gerolamo Fracastoro 2 chiude temporaneamente i battenti per dare il via ai lavori del progetto “Polis”.

Rivoluzione digitale per i piccoli comuni.

L’iniziativa di Poste Italiane mira a trasformare gli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in sportelli unici per la cittadinanza, con l’obiettivo dichiarato di superare il digital divide e favorire la coesione territoriale. In provincia di Verona sono già 52 le sedi che hanno beneficiato di questo restyling tecnologico.

Come cambierà l’ufficio di Cavaion.

Il progetto prevede un rinnovamento completo degli spazi.

Nuovi ambienti: la sala per il pubblico riceverà arredi moderni, colori rinnovati e un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico.

Inclusività: sarà realizzata una corsia specifica per ipovedenti e uno sportello ribassato, pensato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in tutta comodità.

Sostenibilità: tutti gli interventi saranno caratterizzati da soluzioni a basso impatto ambientale.

Servizi garantiti ad Affi.

Per evitare disagi durante il periodo del cantiere, Poste Italiane ha predisposto un piano per garantire la continuità dei servizi. I cittadini di Cavaion potranno rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Affi, in via Luigi Einaudi 14. La sede di Affi osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45, e il sabato fino alle 12:45.

Resta inoltre attiva la possibilità di prenotare il proprio turno tramite il sito ufficiale o le app di Poste Italiane, per ridurre i tempi di attesa.