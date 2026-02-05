Verona in pole position: è record di passaggi di proprietà

Prima provincia per passaggi di proprietà: perché Verona ha scelto le auto usate.

Secondo i dati dell’Osservatorio AutoScout24, basati su elaborazioni Aci, nel 2025 Verona è la prima provincia del Veneto per numero di passaggi di proprietà per auto usate. In questo contesto si stacca nettamente dalle altre realtà regionali.

I numeri del primato scaligero.

Con 52.863 atti di vendita, il territorio veronese guida la classifica regionale, registrando una crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Una performance che riflette la dinamicità di un mercato dove la ricerca di soluzioni accessibili non sacrifica la qualità: il budget medio destinato all’acquisto di una vettura di seconda mano è infatti salito a 20 mila euro (+11%), segno che i cittadini cercano auto usate ma recenti, sicure e ben equipaggiate.

Nella graduatoria regionale, Verona precede Padova (48.857 passaggi) e Vicenza (46.847), consolidando il suo ruolo di “motore” del settore automotive nel Nord-Est.

Cosa guidano i veronesi.

Nonostante le spinte verso la transizione ecologica, il pragmatismo sembra dominare le scelte degli automobilisti locali. In Veneto, il diesel continua a essere l’alimentazione regina con il 52,5% delle preferenze, seguito dal benzina (27,6%). L’elettrico puro rimane invece una scelta di nicchia, fermo al 2%, frenato da un’autonomia ancora giudicata limitata e da costi non sempre in linea con le esigenze della famiglia media. Più vivace il comparto ibrido, che raggiunge una quota del 13,4%.

Sul fronte dei modelli, la regina indiscussa delle ricerche è la Volkswagen Golf. Per chi punta sulla sostenibilità senza rinunciare al prestigio, i modelli più ambiti sono l’Audi A6 tra le ibride e la Tesla Model 3 per chi decide di passare alla spina.

Prezzi in calo.

C’è però una buona notizia per chi ha intenzione di cambiare auto nei prossimi mesi: in Veneto i prezzi medi dell’usato sono scesi del 4,8%, attestandosi su un valore medio di circa 23.790 euro.