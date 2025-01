Guasto treni a Porta Nuova, circolazione torna regolare dopo disagi e ritardi

Caos treni, guasto a Verona Porta Nuova: alle 13 la circolazione è tornata regolare.

Questa mattina alle 9:40 un guasto alla linea ferroviaria alla stazione di Verona Porta Nuova ha causato ritardi e rallentamenti nella circolazione dei treni. Lo ha comunicato il servizio Infomobilità di Ferrovie dello Stato.

L’interruzione ha interessato sia i treni Alta Velocità che i Regionali, con ritardi fino a 45 minuti. Sul posto sono stati inviati i tecnici per individuare e risolvere il problema e ripristinare il normale flusso dei convogli nel minor tempo possibile.

Gli utenti sono stati invitati a verificare gli aggiornamenti in tempo reale tramite le piattaforme di informazione delle Ferrovie dello Stato. La situazione ha creato difficoltà per i viaggiatori, in particolare nelle fasce orarie di punta. Al momento, si attende una comunicazione ufficiale sull’esito degli interventi di riparazione e sul ritorno alla regolarità del traffico ferroviario.

Aggiornamento.

La situazione nel nodo ferroviario di Verona è tornata alla normalità. Dopo l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la linea è stata completamente ripristinata, garantendo nuovamente il regolare svolgimento del traffico dei treni.