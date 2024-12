Tragedia a Montorio, anziana investita e uccisa davanti alle scuole

Donna investita e uccisa a Montorio.

Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, a Montorio: poco dopo le 17.30 una persona, una donna anziana, di 87 anni, è stata investita e uccisa mentre si trovava in piazzale Buccari, proprio davanti alle scuole, da un’auto che secondo le prime informazioni non si sarebbe subito fermata a prestare soccorso. Non si conoscono al momento le cause dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, ma per la donna investita non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite subite. Al vaglio della polizia locale di Verona la dinamica di quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)