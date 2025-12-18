Natale al Comando: Tommasi premia la polizia locale di Veronache attende nuovi agenti per le Olimpiadi.

Ieri 17 dicembre, al comando di via del Pontiere, la cerimonia per gli auguri di Natale alla polizia locale di Verona con il sindaco Damiano Tommasi. Con lui, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, il comandante Luigi Altamura e il direttore generale Luciano Gobbi, insieme al vicario generale del vescovo, Osvaldo Checchini.

Investimenti e organico.

Il tema centrale della mattinata è stato il potenziamento del corpo in vista dei prossimi anni. Il Comandante Altamura ha confermato che nel 2026 l’organico potrà contare su nuove unità, necessarie per gestire una città sempre più interessata da cantieri e flussi turistici costanti. L’assessora Zivelonghi ha auspicato che, terminato il Giubileo a Roma, il Governo possa ridistribuire le forze dell’ordine anche su Verona, territorio chiave per i prossimi eventi internazionali.

La sfida del 2026.

Il sindaco Tommasi ha posto l’accento sulla complessità del prossimo anno, che vedrà Verona protagonista con le cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, oltre alla presenza di numerosi capi di Stato. Per far fronte a queste esigenze, è stata inaugurata una nuova sala operativa dedicata specificamente al coordinamento e al supporto dei grandi eventi.

Bilancio operativo.

Nonostante un numero inferiore di grandi manifestazioni nell’ultimo anno, l’impegno degli agenti si è concentrato sulla sicurezza stradale, sulla gestione dei cantieri urbani e sulle necessità quotidiane dei cittadini. Tommasi ha definito gli agenti il “biglietto da visita” della città, ringraziandoli per “l’equilibrio e la capacità di mediazione dimostrati nel presidio quotidiano del territorio”.