Lo storico bomber dell’Hellas Verona Preben Elkjaer è stato ricevuto alla Camera dei deputati dal presidente Lorenzo Fontana.

Il presidente della Camera dei deputati, il veronese Lorenzo Fontana, ha accolto ieri a Montecitorio Preben Elkjaer Larsen, storico attaccante dell’Hellas Verona nell’anno dello scudetto.

“È per me un’emozione speciale”, ha detto Fontana, ricevendo nel suo ufficio l’ex calciatore danese e la moglie Nicole, sottolineando i tanti ricordi giovanili che lo legano “a un periodo indimenticabile della storia del calcio e della nostra città“.

Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi molti momenti significativi della storia dell’Hellas Verona. Un pensiero condiviso è stato rivolto a Osvaldo Bagnoli, allenatore della squadra campione d’Italia. Al termine della visita, Elkjær ha firmato una sciarpa dell’Hellas Verona, che resterà esposta nell’ufficio del presidente.

“Tornare in Italia, e quando vado a Verona in particolare, è sempre una grande gioia“, ha raccontato il campione parlando della città di cui è cittadino onorario. Elkjær per l’occasione ha indossato una spilla e una cravatta con il logo dell’Hellas Verona. “L’abbigliamento delle occasioni speciali”, ha detto.