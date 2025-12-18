Premio Stefano Bertacco 2025: pubblicato il bando per i giovani

Sei premi da 500 euro per giovani volontari: aperto il bando per il premio “Stefano Bertacco”.

Il Comune di Verona ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle candidature al Premio “Stefano Bertacco” 2025. L’iniziativa, nata per onorare la memoria del senatore e assessore scomparso nel 2020, punta a valorizzare i giovani veronesi che si distinguono per l’impegno a favore delle persone fragili e per azioni di solidarietà sociale.

I requisiti e i premi.

L’edizione di quest’anno mette a disposizione sei riconoscimenti da 500 euro ciascuno. Per partecipare, i candidati devono avere un’età inferiore ai 26 anni ed essere residenti nel Comune di Verona da almeno tre anni consecutivi.

Una novità rilevante introdotta quest’anno riguarda la redistribuzione dei fondi: qualora le candidature idonee fossero meno di sei, l’importo totale degli stanziamenti verrà comunque ripartito tra i vincitori selezionati, così da garantire il pieno supporto ai progetti meritevoli.

Come presentare la domanda.

A differenza di altri concorsi, non è il singolo giovane a candidarsi, ma sono gli Enti del Terzo Settore e le scuole (statali e paritarie) del territorio a dovere segnalare i profili più meritevoli.

Le domande devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.verona.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 29 dicembre 2025.

Il commento dell’assessora.

“È un’occasione importante per valorizzare i gesti quotidiani che rendono Verona più inclusiva”, ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni. L’assessora ha inoltre sottolineato che l’aggiornamento del regolamento mira a “sottolineare l’importanza delle azioni dei ragazzi per la comunità”, assicurando che l’intero ammontare del riconoscimento venga assegnato.

Tutta la modulistica e i dettagli del bando sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Verona.