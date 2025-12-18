Natale al parco dell’Adige: musica, addobbi e passeggiate a cavallo

Il parco dell’Adige si trasforma per Natale: concerto a Corte Molon e passeggiate a cavallo.

Il parco dell’Adige Nord si trasforma in un villaggio di Natale grazie a un’iniziativa di Aps Horse Valley Asd di Corte Molon. Il tutto vede la collaborazione della seconda Circoscrizione. Per l’occasione l’area verde sarà arricchita da addobbi e allestimenti pensati per coniugare lo spirito delle feste con il rispetto per l’ambiente.

Il programma di sabato 20 dicembre.

Il weekend di celebrazioni entrerà nel vivo sabato 20 dicembre. Alle ore 15:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale del percorso decorato all’interno del Parco. A seguire, Corte Molon ospiterà il tradizionale scambio di auguri con pandoro e cioccolata calda, accompagnato dal violino di Sanja Pejić, fondatrice dello Studio Arco Da Monte e figura di riferimento per la formazione dei giovani talenti musicali.

Il momento clou del pomeriggio sarà il concerto “Note di Natale”, che vedrà sul palco un trio di eccellenze del panorama nazionale.

Giuliana Bergamaschi: cantante di lungo corso, già protagonista con l’ensemble Ratatuja.

David Cremoni: contrabbassista e chitarrista con collaborazioni internazionali del calibro di Paolo Fresu e John Wetton.

Stefano Benini: flautista jazz pluripremiato, riconosciuto più volte come miglior flautista italiano da Top Jazz.

Domenica tra natura e sport.

La festa proseguirà domenica 21 dicembre con una proposta dedicata alle famiglie e agli amanti degli animali. Aps Horse Valley Asd ha infatti organizzato delle passeggiate promozionali a cavallo per permettere ai cittadini di visitare il parco addobbato da una prospettiva diversa.