Spray al peperoncino al Lorgna Pindemonte: otto studenti intossicati

Spray al peperoncino all’Istituto Pindemonte di Verona: otto studenti intossicati.

Spray al peperoncino all’Istituto Pindemonte di Verona: otto studenti intossicati: è successo questa mattina, 7 novembre. Nella scuola di Corso Cavour, è stato spruzzato dello spray al peperoncino, provocando una reazione collettiva di intossicazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30, causando disagio e momenti di panico tra gli studenti e il personale scolastico.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, con quattro mezzi tra ambulanza infermierizzata, auto medica e ambulanze per soccorritori. Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno collaborato nell’intervento, messo in atto con prontezza per assistere gli studenti colpiti dai sintomi dell’intossicazione.

Sono stati soccorsi otto giovani, di cui sei in codice verde e due in codice giallo, poi trasportati agli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma per ulteriori controlli. Le indagini sono in corso per comprendere le circostanze esatte e individuare eventuali responsabilità dietro l’uso dello spray