Scabbia all’istituto assistenza anziani: scattato il protocollo di sicurezza

Verona, un caso di scabbia all’istituto assistenza anziani di Ca’ di Cozzi: scattati tutti i protocolli di sicurezza previsti.

Un caso di scabbia è stato scoperto il 20 agosto nella residenza Al Parco, parte dell’Istituto assistenza anziani a Ca’ di Cozzi. L’infezione, come riferisce il quotidiano L’Arena, è stata rilevata dal personale dopo che un ospite arrivato da un’altra regione, affetto da Alzheimer, ha iniziato a grattarsi in modo anomalo. Vista la condizione degli ospiti, che spesso non riescono a esprimere correttamente i loro sintomi, la direttrice ha disposto un’immediata visita specialistica, che ha confermato la diagnosi di scabbia.

Per prevenire la diffusione, la stessa direttrice ha ordinato trattamenti profilattici per tutti i degenti e il personale, sebbene per quest’ultimo non siano obbligatori. Per maggiore sicurezza, il reparto è stato chiuso temporaneamente ai familiari. Oltre a trattamenti topici, lenzuola e altri materiali sono stati sterilizzati.