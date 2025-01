Ecco quanto guadagna Verona dall’imposta di soggiorno

Ecco quanto guadagna Verona dagli incassi dell’imposta di soggiorno.

Nel 2024 Verona ha visto un importante aumento degli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno: ecco quanto guadagna. Infatti ha toccato i 7,6 milioni di euro, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Questo successo conferma la crescente importanza di questa tassa, pagata dai turisti per ogni notte trascorsa nella città scaligera, che rappresenta una risorsa fondamentale per il bilancio comunale e per il miglioramento dei servizi.

La crescita di Verona rientra in un trend nazionale che ha portato, per la prima volta, gli incassi complessivi dell’imposta di soggiorno in Italia a superare il miliardo di euro, con un aumento del 27% rispetto al 2023. In particolare, Verona si colloca all’ultimo posto tra le dieci città italiane, per gettito, segnando una posizione di rilievo anche rispetto a realtà come Venezia, che ha raccolto circa 40 milioni di euro, e Firenze e Milano, che hanno incassato circa 76 milioni ciascuna. In testa c’è Roma che ha incassato quasi 287 milioni di euro.

I numeri sono stati forniti dall’Osservatorio Nazionale di Jfc, che ha elaborato i dati per il Sole 24 Ore. Secondo le previsioni, il 2025 vedrà un’ulteriore crescita dei proventi derivanti dall’imposta, con un incremento stimato del 17% a livello nazionale, portando il totale a 1,18 miliardi di euro.