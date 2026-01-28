Per le cerimonie di Olimpiadi e Paralimpiadi in Arena, il centro di Verona diventa zona gialla off limits: si accede solo con il pass.

Olimpiadi a Paralimpiadi, zona gialla off limits a Verona. Manca meno di un mese, e Verona sarà al centro del mondo: domenica 22 febbraio è infatti prevista in Arena la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali e, a pochi giorni di distanza, venerdì 6 marzo, l’Anfiteatro tornerà ad animarsi con la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici.

Due appuntamenti di calibro internazionale per il quali il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico ha definito un’area di pre-filtraggio ad accesso controllato, indicata come Zona Gialla, valevole per le sole giornate delle cerimonie olimpiche e paraolimpiche.

In tale zona è stato previsto il divieto assoluto di transito di veicoli nel solo giorno delle cerimonie, con le necessarie regolamentazione degli accessi pedonali limitata alle categorie di persone autorizzate in possesso di apposito pass. A ciò si aggiunge il divieto di sosta per 3 giorni nelle vie indicate dal provvedimento.

Il rilascio dei pass.

La registrazione e il rilascio dei pass è stata affidata al Comune di Verona, che ha predisposto un’apposita piattaforma di registrazione per tutti i soggetti interessati.

A partire da domani mattina, giovedì 29 gennaio, attraverso il sito del Comune di Verona www.comune.verona.it, potranno richiedere i pass autorizzativi di accesso: residenti ed eventuali ospiti, domiciliati, lavoratori di attività commerciali/professionali, ospiti di strutture ricettive presenti nell’area.

Si invitano cittadini e cittadine delle aree interessate a sintonizzarsi anche sui canali social del Comune. Per le richieste inviate entro domenica 8 febbraio, il ritiro dei pass, può avvenire dal 13 febbraio, dalle ore 9 alle 17. Il ritiro dei pass per le richieste inviate entro lunedì 2 marzo può avvenire dal 3 marzo, sempre dalle ore 9 alle 17 .

Per i titolari delle strutture ricettive che hanno caricato le richieste dal 9 al 19 febbraio ore 13, la consegna del Pass può avvenire a partire dal 20 febbraio.

I pass saranno ritirabili agli sportelli Urp di via Adigetto 10.

Nei giorni delle cerimonie olimpiche/paralimpiche, per limitare i disagi, la zona gialla sarà attiva: dalle ore 9 del 22 febbraio alle ore 1 del 23 febbraio – dalle ore 9 del 6 marzo alle ore 1 del 7 marzo.

Come richiedere i pass.

I residenti, i domiciliati (ossia gli ospiti dei residenti), i titolari e i lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali, devono accedere al link per inoltrare la richiesta del pass, secondo la seguente tempistica:

dal 29 gennaio e fino alle ore 23.59 dell’8 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date)

dal 23 febbraio alle 14:00 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzoLe strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche, devono accedere al link sottostante per inoltrare la richiesta del Pass per i loro clienti, secondo la seguente tempistica:

dal 29 gennaio e fino alle ore 13 del 19 febbraio ore 13:00 (si può fare richiesta per entrambe le date)

dal 23 febbraio alle 14:00 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo.

Altamura: “Evento di portata planetaria”.

“Le parole d’ordine per tutti sono: informarsi e prepararsi – sottolinea il comandante della polizia locale Luigi Altamura –. E’ stata attivata una macchina organizzativa complessa, onerosa per il Comune, sottoposta al controllo da parte della Prefettura e della Questura, che riguarda non solo la vita dei residenti, ma di coloro che hanno delle attività nella zona di limitazione e mezza città che sarà interessata da provvedimenti.

Il divieto assoluto di transito sarà attivo a partire dalle ore 9 del 22 febbraio e del 6 marzo, fino alle ore 1 del 23 febbraio e 7 marzo in tutta la zona gialla. La stessa cosa vale per i pedoni.

Nessuno, eccetto autorizzati con apposito pass personale e non cedibile, potrà accedere all’area. Le FAQ sono state studiate con un’analisi di dettaglio di tutta una serie di situazioni. E’ importante restare aggiornati. Stiamo parlando di un evento di valenza planetaria, per il quale possono essere necessari ulteriori provvedimenti che sarà cura del Comune comunicare tempestivamente, con un dialogo costante con la cittadinanza”.

Rotta: “Abbiamo cercati di ridurre al minimo i disagi”.

Il Comune di Verona sta affrontando un’organizzazione complessa per la gestione della sicurezza e degli accessi in occasione delle cerimonie del 22 febbraio e 6 marzo. Come sottolinea l’assessora ai Grandi eventi e Sicurezza Alessia Rotta: “Si tratta di una gestione ad alto profilo di complessità che coinvolge diverse direzioni dell’ente comunale”.

“Il Cosp – continua l’assessora – ha definito una zona a accesso controllato, ridotta al minimo per limitare i disagi, che interessa residenti, strutture ricettizie e attività commerciali. Per gestire gli accrediti, il Comune ha predisposto una piattaforma informatica per la richiesta dei pass, con moduli differenziati e tempistiche specifiche, in particolare per le strutture ricettizie. Sono state inoltre stabilite modalità e luoghi di rilascio dei pass e predisposte FAQ in costante aggiornamento, in coordinamento con la questura”.

Provvedimenti viabilistici.

La Questura di Verona ha stabilito i confini dell’area di sicurezza ad accesso controllato zona gialla da adottare durante il periodo delle cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Dalle ore 0.00 di domenica 20 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 0.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, e comunque fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento delle cerimonie, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, in:

tutti gli stalli presenti all’interno della zona gialla

via Pallone, nella contro-strada compresa tra stradone Scipione Maffei e via del Pontiere, ambo i lati

via Adigetto, ambo i lati

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli di cui all’art.12, comma 1, del vigente Codice della Strada in:

stradone San Fermo

corso Cavour, sul lato dei civici dispari, dal civico 5 al civico 45

corso Porta Nuova, sul lato dei civici numeri pari dal civico 34 all’intersezione con via Locatelli e sul lato dei civici dispari dall’intersezione con circonvallazione Raggio di Sole all’intersezione con via Cesare Battisti

divieto di sosta con facoltà di rimozione, ad eccezione dei veicoli adibiti a taxi, in:

corso Castelvecchio, all’altezza del civico n. 2, sul lato dei civici pari

corso Cavour, di fronte il civico n. 49, sul lato dei civici pari

corso Porta Nuova, dal civico n. 22 al civico n. 34, sul lato dei civici pari

stradone Scipione Maffei, da via San Pietro Incarnario all’altezza del civico n. 5, sul lato dei civici dispari

Dalle ore 9 di domenica 22 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 9 di venerdì 6 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: