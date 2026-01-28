Intossicazione da monossido di carbonio in una palazzina di via Banchette a Verona, in tre finiscono all’ospedale.

Paura all’interno di una palazzina con circa una ventina di appartamenti in via Banchette a Verona: tre persone sono finite all’ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 di oggi, mercoledì 28 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica.

Tre le persone all’interno di un appartamento della palazzina che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari: tutte e tre sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Roma. Lo stesso medico di guardia, intervenuto per primo a seguito dei malori accusati da alcuni condomini, si è sentito a sua volta poco bene.

Per permettere alle squadre di soccorso di valutare la sicurezza di tutti gli appartamenti, l’intero condominio é stato temporaneamente evacuato, mentre le persone inizialmente coinvolte dall’intossicazione e lo stesso medico sono stati ospedalizzati. Terminate le verifiche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvate dal funzionario di turno della sede centrale e appurato che nessun altro appartamento fosse stato interessato dalla presenza del monossido, le famiglie sono state autorizzate a fare rientro nelle loro case. Le cause che hanno portato alla dispersione del monossido sono attualmente al vaglio dei soccorritori intervenuti. Sul posto erano presenti in supporto alle operazioni anche la polizia di Stato e la polizia ocale.