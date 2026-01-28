Controlli a discoteche della Val d’Adige e del Garda, sigilli a locale della movida veronese: lavoro nero e falle nella sicurezza.

Lavoro nero e falle nella sicurezza, sigilli a locale della movida veronese. I carabinieri di Caprino Veronese lo scorso fine settimana hanno eseguito diversi controlli a carico di varie attività notturne in Val d’Adige e sulle sponde scaligere del lago di Garda. Nel mirino soprattutto sale da ballo, discoteche, discopub e night club.

In particolare, con la collaborazione di personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Verona, la sera del 25 gennaio hanno ispezionato un noto ritrovo per giovani, dove hanno avviato una serie di accertamenti volti, soprattutto, a verificare l’assoluto rispetto, sia da parte dei titolari che dei dipendenti, di tutte le normative che regolamentano la sicurezza sui luoghi di lavoro e le procedure che disciplinano la gestione di eventuali emergenze, a tutela dell’incolumità dei consumatori.

A conclusione, i militari dell’Arma hanno rilevato e contestato al titolare del locale più infrazioni. Nello specifico, è stata accertata la mancanza degli importantissimi atti relativi al “piano di emergenza/evacuazione e all’aggiornamento del documento di valutazione rischi”, documenti che servono ad indicare agli utenti dove ripararsi in caso di emergenza, nonché l’impiego di un lavoratore in “nero”, ovvero senza le previste comunicazioni della formale assunzione.

A seguito delle infrazioni rilevate, che saranno comunicate alle competenti Autorità per le conseguenti determinazioni, i militari hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale e comminato ammende e sanzioni amministrativa per oltre 20mila euro.