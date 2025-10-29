Castelnuovo non dimentica Jessica: un segno collettivo contro l’orrore del femminicidio.

A Castelnuovo del Garda, domani giovedì 30 ottobre, alle ore 19.30, l’amministrazione comunale e i cittadini scendono in piazza “Uniti per Jessica“. Grazie all’assessorato alle Pari opportunità, è stato organizzato un momento solenne di incontro davanti al Municipio, rivolto a tutti, per commemorare Jessica Custodia de Lima Stapazzollo, vittima della barbarie del suo compagno.

L’iniziativa, nata dal desiderio di non dimenticare una tragedia che ha “profondamente scosso la nostra comunità – spiega il sindaco Davide Sandrini -, vuole essere un richiamo forte e chiaro contro la violenza di genere“. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, “invitata a unirsi in un gesto di solidarietà e memoria”.

Un segno contro l’orrore.

Il ricordo di Jessica “non sarà solo un momento di dolore, ma una rinnovata occasione per riaffermare, in modo collettivo, i valori fondamentali di ogni società civile – sottolinea l’amministrazione di Castelnuovo -. Sarà un’occasione per esprimere vicinanza ai familiari e agli amici e per riaffermare con forza il valore del rispetto, della dignità e del diritto alla vita di ogni donna”.