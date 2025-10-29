Truffe a ripetizione ai danni degli anziani tra Verona, Padova e Brescia: finto avvocato 41enne arrestato dalla polizia.

Truffava gli anziani fingendosi avvocato, e aveva colpito anche a Verona: la Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica scaligera, nei confronti di un uomo di 41 anni, originario della Campania, ritenuto responsabile di cinque truffe ai danni di anziani commesse tra marzo e aprile nelle province di Verona, Padova e Brescia.

L’indagine, come riferisce Il Mattino di Padova, ha preso avvio il 15 aprile scorso, quando il sospettato si è presentato alla porta di una donna di 88 anni di Padova fingendosi un avvocato incaricato dal figlio. Con la scusa di dover ritirare denaro e gioielli per fronteggiare un presunto furto subito dal congiunto, l’uomo, con la complicità di una donna, si è fatto consegnare alcune centinaia di euro e preziosi per un valore di circa 10mila euro.

Le indagini.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Verona, hanno successivamente accertato altri episodi analoghi. Il 16 e il 18 aprile, nel capoluogo scaligero, l’uomo avrebbe raggirato due anziane di 91 e 89 anni; il 28 marzo, sempre nel Veronese, una terza vittima di 87 anni era stata indotta a consegnare denaro e oggetti di valore. Un ulteriore episodio si è verificato il 4 aprile a Brescia, dove una 77enne è caduta nella medesima trappola.

Attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza e il tracciamento del numero telefonico, la Squadra Mobile è riuscita a ricostruire gli spostamenti del finto avvocato, individuando gravi elementi di responsabilità a suo carico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e portato in carcere, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane.