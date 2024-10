Non solo i mercatini di Natale, via Pallone ospiterà tutti gli eventi in città

Il comune di Verona ha scelto via Pallone quale sede di tutte le principali manifestazioni in città: a partire dai mercatini di Natale.

La decisione è presa: via Pallone non solo ospiterà le bancarelle di Natale, ma diventerà il sito di tutte le principali manifestazioni di Verona. Il Comune ha approvato oggi una delibera che prevede l’adeguamento infrastrutturale di via Pallone, cogliendo l’occasione del cantiere già operativo per il potenziamento delle infrastrutture in vista delle prossime cerimonie Olimpiche, nel tratto tra Stradone Scipione Maffei e via del Pontiere.

L’obiettivo dell’amministrazione è predisporre adeguatamente uno spazio capace di ospitare, valorizzandoli e in tutta sicurezza, molti degli eventi che richiedono logistica di merci e un flusso importante di persone. L’obiettivo di palazzo Barbieri è quello di evitare la congestione che si verifica sempre più spesso nel cuore del centro storico, in spazi più angusti, non attrezzati e difficili da gestire in termini di sicurezza e di flussi.

“Verona ospita sempre più spesso eventi di rilievo nazionale e internazionale, feste, concerti, competizioni sportive o artistiche, eventi, raduni, manifestazioni, premiazioni, commemorazioni, proclamazioni, presentazioni – commenta l’assessore al Commercio, Italo Sandrini – che prevedono un’organizzazione complessa. Si pensi alla logistica, l’attrezzatura per palchi, il ricorso a effetti sonori e video e non ultima, la sicurezza. Sia dei partecipanti alle iniziative che del pubblico”.

La scelta di via Pallone.

Da qui la scelta di via Pallone: “E’ stato quindi necessario – continua Sandrini – individuare un’area che avesse le caratteristiche adeguate. Cioè che fosse idonea, per spazi di afflusso e deflusso, a contenere contemporaneamente migliaia di individui, ma anche vie di esodo sufficientemente capienti, in caso di emergenza. Un’area presidiabile ai varchi con un numero ristretto di operatori, ma ottimamente servita da parcheggi e fermate del servizio di trasporto pubblico locale. Infine, tenuto conto della vocazione turistica sempre maggiore della città l’area deve essere dotata del necessario appeal di vicinanza al centro storico che consenta la visita alla città. In continuità con le abitudini di quanti già conoscono Verona o per ingenerare curiosità tra i visitatori della prima volta”.

La scelta dell’amministrazione è caduta, quindi, su via Pallone che presenta tutte queste caratteristiche. Inoltre, la gestione dal punto di vista della viabilità, dei flussi di pubblico e della presenza della polizia e altre forze dell’ordine risulta molto più semplice e, quindi, anche meno costosa. Approfittando dell’attuale cantiere in corso in loco di V-Reti e Agsm, la Giunta ha autorizzato l’integrazione, per il potenziamento infrastrutturale per elettricità, servizio idrico integrato, trasmissione dati con linee appositamente dedicate, illuminazione a supporto di quella già esistente ed altri interventi minori.