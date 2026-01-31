“Non evidenziano criticità” i primi risultati delle analisi sui campioni di acqua della scuola Anna Frank di Lugagnano.

ll Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss 9 Scaligera, diretto da Elisa Finco, ha acquisito gli esiti delle prime indagini effettuate sull’acqua della scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Lugagnano di Sona, dopo che nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 30, sei studenti hanno riferito disturbi dopo aver bevuto l’acqua della palestra.



I primi risultati analitici parziali pervenuti dal laboratorio Arpav di Mestre sui campioni di acqua prelevati sia dai rubinetti dei bagni della palestra che nella rete, non evidenziano criticità dei parametri organolettici, colore, odore, ph, cloro residuo, torbidità. In via prudenziale si rimane in attesa della conclusione delle indagini del Sian e di Arpav.



L’Ulss 9 è in costante contatto con il sindaco di Sona e con Acque Veronesi, che nel frattempo sta effettuando campioni e analisi in parallelo nella rete dell’acquedotto vicino alla scuola. Non sono pervenute ulteriori segnalazioni di casi sintomatici.

Acque Veronesi: “I primi controlli non evidenziano alcuna anomalia”.

Queste le precisazioni di Acque Veronesi: “In merito all’episodio avvenuto ieri alla scuola media di Lugagnano di Sona, Acque Veronesi è stata prontamente informata dal Comune e dall’Ulss ed è in costante contatto con entrambe le istituzioni per ogni aggiornamento”.

“I controlli effettuati sulla rete idrica in gestione e sulla centrale di zona non hanno evidenziato alcuna anomalia. Non risultano inoltre segnalazioni da parte di altri cittadini o utenti serviti dalla stessa rete. Lo storico delle analisi condotte regolarmente da Acque Veronesi conferma che l’acqua distribuita non presenta criticità e rispetta pienamente i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

“A scopo del tutto precauzionale, nella mattina di oggi, 31 gennaio, Acque Veronesi ha effettuato alcuni campionamenti nella centrale idrica che alimenta l’area, lungo la rete di distribuzione e all’allaccio della scuola. I risultati saranno disponibili nelle prossime 24/48 ore. Acque Veronesi intende fin da ora rassicurare la cittadinanza sulla qualità e potabilità dell’acqua erogata nel territorio di Sona”.