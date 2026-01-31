Quasi 2 milioni di euro per lo sviluppo di 9 Comuni del Veronese

Progetto Interres, oltre 1,8 milioni di euro di investimenti per sostenere lo sviluppo di nove Comuni dell’entroterra veronese.

Oltre 1,8 milioni di euro di investimenti, di cui più di 1,5 milioni intercettati attraverso cofinanziamenti pubblici e privati, per sostenere lo sviluppo di nove Comuni dell’entroterra veronese. È il bilancio del progetto “Interres – Oltre l’entroterra”, promosso dalla Provincia di Verona e concluso a fine dicembre, presentato nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero.

Il progetto ha coinvolto i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna e Sant’Ambrogio di Valpolicella, un’area di circa 220 chilometri quadrati con quasi 40 mila abitanti. Sette gli interventi finanziati nei settori dell’ambiente, dell’economia sostenibile, del welfare, della formazione, dello sport e della cultura.

Tra i principali progetti sostenuti figurano GO P.I.A.N.T.E., dedicato al recupero del territorio e alle colture tintorie (460 mila euro), FINAL LAP, per il riutilizzo degli scarti delle lavorazioni lapidee (95 mila euro), e VERTI-GO!, iniziativa legata all’arrampicata sportiva e ai valori olimpici in vista di Milano-Cortina 2026 (180 mila euro). Importanti risorse sono state destinate anche al welfare di comunità, con progetti di housing sociale, inclusione lavorativa e servizi di prossimità, oltre a interventi per famiglie, bambini e giovani nei Comuni di Rivoli Veronese e Brentino Belluno.

La Provincia di Verona ha svolto un ruolo di coordinamento strategico, costruendo una rete di 24 partner e accompagnando i territori nell’accesso ai bandi di finanziamento. “Un metodo condiviso e non calato dall’alto, che ha prodotto risultati concreti e replicabili”, ha sottolineato il presidente Flavio Pasini, annunciando l’intenzione di estendere l’esperienza ad altre aree del territorio provinciale.