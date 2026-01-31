Dal 2 febbraio via alle prenotazione per il turismo sociale di Verona, pacchetti di vacanza riservate a over 65.

La costa romagnola, la Sicilia, la Sardegna e il Trentino: da lunedì 2 febbraio ci si potrà prenotare per le vacanze in albergo dedicate agli over 65, iniziativa proposta dall’Ufficio turismo sociale dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verona. Si tratta di un’opportunità tra le più attese dai cittadini, con soggiorni organizzati tra giugno, luglio e settembre in alcune delle località più belle d’Italia.

I pacchetti vacanza e le località per l’estate 2026.

Emilia Romagna: Cesenatico, Gatteo Mare, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica

Cesenatico, Gatteo Mare, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica Sicilia: Cefalù

Cefalù Sardegna: Orosei

Orosei Trentino: Pinzolo

Ogni proposta include il servizio di trasporto completo da Verona, in pullman Gran Turismo e/o trasporto aereo e bus navetta fino all’hotel ospitante e ritorno, accompagnatore-animatore responsabile per ogni gruppo, soggiorno in hotel 3 o 4 stelle, trattamento in pensione completa con bevande incluse, servizio spiaggia, assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute per i soggiorni con volo aereo (salvo franchigia) e rimborso della quota versata in caso di rinuncia per motivi di salute.

Prenotazioni.

Le prenotazioni saranno aperte a partire da lunedì 2 febbraio 2026 direttamente online collegandosi al sito www.comune.verona.it. Oppure sarà possibile telefonare ai numeri 045 8078635 – 8078637. Per potersi iscrivere occorre aver compiuto 65 anni (nel caso di coniugi, almeno uno della coppia), essere residenti nel Comune di Verona ed essere completamente autosufficienti.