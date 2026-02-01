L’Ulss 9: “Le analisi dell’acqua della scuola di Lugagnano escludono la presenza di batteri che causano disturbi intestinali”.

L’Ulss 9, attraverso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian), diretto da Elisa Finco, ha acquisito ulteriori esiti rispetto le indagini effettuate sull’acqua della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’ di Lugagnano di Sona, interessata venerdì pomeriggio da un episodio di malessere di 6 studenti che avevano bevuto l’acqua della palestra.

Una nota della stessa Ulss 9 conferma che non è stata rilevata nei campioni di acqua prelevata la presenza di batteri che possono causare disturbi intestinali: “Dopo che sei alunni erano risultati microbiologici Arpav sono arrivati e non rilevano la presenza di coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali. Siamo in attesa delle analisi definitive dei parametri chimici (che ad una prima analisi erano negativi) e dell’esito della ricerca del norovirus. Si conferma che non ci sono state segnalazioni di altri casi oltre i primi sei”.

“Si rimane in attesa della conclusione delle indagini del Sian e di Arpav sui parametri chimici. Non sono pervenute ulteriori segnalazioni di casi sintomatici”.





